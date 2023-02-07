Стабильность или скачки́? Украинцам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время

Эксперт дал прогноз по курсу доллара до 10 февраля

Курс доллара в Украине до конца текущей рабочей недели будет стабильным без резких скачков. Основная часть обменников банков и финансовых компаний сконцентрирует на наличном рынке на формате "с оборота".

В ближайшие дни курс доллара в украинских банках будет находиться в пределах от 39,60 до 41,00 грн. В то же время евро будет находиться в коридоре от 42,20 до 44,20 грн. Такой прогноз по курсу доллара до 10 февраля сделал аналитик Алексей Козырев, сообщает "Минфин".

"Основная часть обменников банков и финкомпаний сконцентрирует свою работу на наличном рынке на формате "с оборота", без особой игры на раскачивание курса, но при этом продолжит оперативно реагировать на все изменения по паре евро/доллар на внешних площадках", — сказал Козырев.

По словам эксперта, в этот же период на межбанке доллар будет находиться на уровне стандартного коридора Нацбанка Украины — от НБУ от 36,5686 до 36,9343 гривен. Если же говорить о евро, то в этом случае будут пределы от 39,56 до 40,48 гривен.

Отметим, что сегодня, 7 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,90 грн (покупка) и 40,33 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 40,13 грн, а продают по 40,21. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что финансовый эксперт Василий Фурман сделал прогноз по курсу доллара на февраль 2023 года.