Перевалит за 38? Чего украинцам ждать от курса доллара на этой неделе

Банкир сделал прогноз по курсу доллара до 11 июня

В начале июня ситуация на валютном рынке Украине начала немного меняться в связи с укреплением гривны. Ожидается, что до конца текущей недели стоимость доллара на наличном рынке будет в диапазоне 37 – 37,6 грн.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, пишет 24 канал.

"20 мая был зафиксирован умеренный всплеск спроса и рост отрицательного сальдо операций физлиц с валютой, зафиксированный НБУ. Однако, как и за несколько прошлых месяцев, на этот раз ожидания оказались завышенными. Так что уже с 1 июня гривна начала стремительно укрепляться", — сказала она.

По словам Золотько, несмотря на то, что курс падает, в конце мая был зафиксирован умеренный рост. Таким образом рынок реагировал на приближение переходной даты и возможного роста спроса на иностранную валюту в период выплат зарплат.

Также отмечается, что на пике курс гривны увеличивался до 37,15 грн за доллар. Это локальный минимум, а на ткущей неделе стоит ждать небольшой коррекции курса.

"По моему мнению, на этой неделе стоимость американского доллара на наличном рынке будет в диапазоне 37 – 37,6 гривны за доллар", – подытожила Анна Золотько.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 7 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 36,90 грн (покупка) и 37,00 (продажа). Наличный курс — 37,10 (покупка) и 37,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Александр Хмелевский сделал прогноз по курсу доллара в Украине на июнь и рассказал, перевалит ли он за 38 гривен.