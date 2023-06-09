"Кличко хочет вернуть Комарницкому заблокированные прокуратурой средства, которые были украдены у киевлян", — Микитась

Президент корпорации "УкрБуд" заявил, что мер Киева написал явку с повинной

Мэр Киева Виталий Кличко "подписал явку с повинной", требуя от прокуратуры вернуть деньги фирме "Эко-Буд-Трейд" своего скандального друга Дениса Комарницкого.

Такое убеждение выразил президент корпорации "УкрБуд" Максим Микитась у себя на Facebook, отметив, что речь идет о деньгах, "которые они вместе (Кличко и Комарницкий. — Ред.) украли у киевлян на строительстве Подольского моста".

"Шикарная Явка с повинной! Еще никогда не видел, чтобы мэр так откровенно подписывался под словами — Я украл — отдайте мой кошелек! Мэр написал письмо в прокуратуру — отдайте деньги Экобудтрейду! Дима Белоцерковец, Коля Поворозник — куда вы смотрели, когда мэру подсовывали этот бумажку! Заберите у мэра ручку! Уже всем известно — мостом и не пахнет —Только ТХНЕ!!! Постом выше 26.04 я уже описывал как планировалось в мае похищение из бюджета 1 млрд грн через Экобудтрейд! Но чтобы мэр столичного города подписывал официальную просьбу к прокуратуре по частной компании, которая не имеет ни одного построенного объекта, авторитета, опыта, трудовых ресурсов, не имеет даже бульдозера на балансе, но почему-то имеет сотни миллионов на счетах и "запашок" вплоть до Москвы — это уже и дном назвать трудно! " — возмутился Микитась.

Он также напомнил Комарницкому, что тот еще с 2019 года должен ему 1,8 млн долларов по соответствующему меморандуму о совместной достройке Подольского моста. По его словам, с учетом процентов, на данный момент долг составляет 2 млн 635 тыс. долларов. И в случае его возвращения Микитась готов передать всю сумму на нужды ВСУ.

"В случае получения 2 635 тыс. долл. США (98 млн грн) долга от Комарницкого или его бенефициаров обязуюсь сразу их направить в конкретные фонды помощи ВСУ, в том числе распределить между Главным управлением разведки, 79-й отдельно десантно-штурмовой бригадой, 128-й отдельной горно-штурмовой бригадой и Батальоном "Свобода". Передачу денег предлагаю провести сразу в банке, чтобы в то же время отправить средства в заданном направлении!" – заявил он.

Микитась подчеркнул, что мэр Кличко якобы является "крышей" Комарницкого в истории с этим долгом.

"К сожалению, "крышей" Комарницкого в данном вопросе выступает мэр г. Киева. Но ни Комарницкий, ни мэр не нашли для меня времени за 3 года встретиться по этому вопросу! Письмом в прокуратуру мэр г. Киева подтвердил свое прямое отношение к Экобудтрейду! Считаю, что господин мэр сможет повлиять на своего "смотрящего" Комарницкого закрыть долг по украденным за последние 4 года миллиардам для перечисления средств на поддержку ВСУ!" — подчеркнул Микитась.