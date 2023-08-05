Продолжит расти? Каким будет курс доллара на следующей неделе

Рост курса доллара спровоцирован рядом факторов

Курс доллара в Украине в конце текущей недели начал движение вверх. Ожидается, что в ближайшее время эта тенденция сохранится, так как для роста цены американской валюты есть несколько причин.

Прогноз курса доллара на неделю 7-13 августа дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

В последние дни доллар демонстрировал умеренный рост по отношению к гривне, находясь в коридоре 37-38 гривен. В ближайшее время, вероятно, курс удержится в этом диапазоне.

"Но чего-то удивительного в течение следующей недели я не ожидаю. Даже учитывая, что в Украине постепенно дорожает горючее, а вследствие этого растут и потребительские цены, на валютном рынке будет наблюдаться умеренный, спокойный процесс курсового движения от 37 до 38 гривен за доллар", — прогнозирует Плотников.

Рост курса доллара спровоцирован рядом факторов — увеличением спроса на наличный доллар, прекращением работы зерновой сделки.

По данным портала "Минфин", в субботу, 5 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,95 грн (покупка) и 37,60 (продажа). Наличный курс — 37,30 (покупка) и 37,45 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким будет курс доллара до конца августа.