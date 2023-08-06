Вероятны увеличение курсовой разницы: появился прогноз эксперта по доллару на следующей неделе

На следующей неделе валюта будет почти такой же, как и в конце июля

Хотя в конце текущей недели курс доллара увеличился и будет продолжать расти из-за некоторых факторов, но в течение 7-13 августа ситуация на наличном рынке почти не изменится.

Как сообщает в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, колебания курсовой разницы возможны со стороны обменников, но в начале августа валюта будет находиться в коридорах 37-37,5 грн за доллар и 40,7-42 грн за евро.

"Текущие колебания не превысят 0,3 грн, а размер спреда (разницы между курсом покупки и продажи) также не претерпит существенных изменений — он сохранится в диапазоне 0,15-0,25 грн, без учета возможного, но ситуативного "растяжения" обменными пунктами межкурсовой разницы до 1 грн ", — сказал Лесовой.

По его словам, на следующей неделе сохранится баланс между спросом и предложением. Так что ситуация на наличном рынке в течение 7-13 августа останется стабильной: "Не стоит ожидать существенных курсовых сдвигов: сохранение "статуса кво" (значит оставить все так, как есть) можно считать вполне приемлемым".

Курс доллара в Украине на 6 августа

По данным портала Минфин, в воскресенье, 6 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,00 грн (покупка) и 37,57 (продажа). Наличный курс — 37,25 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара до конца августа.