Доллар не будет "стоять на месте": прогноз по курсу на этой неделе

Национальный банк Украины держит все под контролем

На наличном рынке Украины пока царит стабильность валюты и, по словам аналитиков, такая же ситуация будет держаться в течение второй недели августа.

Как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для ТСН, с 7 по 13 августа курс вернется к 37,5 гривны за доллар. К тому же нынешний курс доллара в банках даже занижен.

Олег Пендзин уверен, что стабильность на рынке стала благодаря НБУ и людям, которые поняли, что ни один из факторов не повлиял на ситуацию с объемом западной помощи для Украины.

"И бизнес, и население поняли: ни один из факторов, а это в первую очередь прекращение зерновой сделки, обострение ситуации на фронте не повлияли на объемы западной помощи Украине. Валюты на рынке достаточно благодаря тому, что Нацбанк не жалеет ее продавать для поддержки нынешнего рыночного курса, а фиксированный официальный курс гривны к доллару пока остается. Поэтому все успокоилось ", – анализирует эксперт.

Курс доллара в Украине на 7 августа

По данным портала Минфин, в понедельник, 7 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,00 грн (покупка) и 37,50 (продажа). Наличный курс — 37,25 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара до конца августа.