Спрос на доллар уменьшается: что будет с курсом в ближайшие дни

Незаинтересованность валютой со стороны населения приведет к постепенному снижению валюты

Хотя на рынке наблюдается более-менее стабильная ситуация, однако с 7 по 13 августа есть вероятность медленного тяготения курса доллара к официальному.

Как сообщает Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько для "Канал 24", курс в ближайшие семь дней будет находиться в пределах 37,1 — 37,5 гривны.

"Это дает повод прогнозировать постепенное снижение спроса на иностранную валюту и коррекцию наличного курса. На мой взгляд, на этой неделе возобновится тренд на плавное снижение стоимости наличного доллара ", — говорит эксперт.

37,1 — 37,5 гривны за доллар будет следствием сокращения негативного показателя купли и продажи на прошлой неделе.

Курс доллара в Украине 8 августа

По данным портала Минфин, во вторник, 8 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,30 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе валюта подорожает до 38, если наличный курс оторвется от официального, а в конце 2023 до 40 — из-за уменьшения объемов и нестабильного поступления финансовой помощи от США и Европы.