Международная организация предоставляет выплату на ребенка: кто может получить и какой размер пособия
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На сайте семья должна заполнить соответствующее заявление и ждать ответа
Кроме того, что Украина поддерживает своих детей социальными выплатами во время войны, дополнительные средства также может начислить и международная организация СОС.
Однако кроме денег она оказывает помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и бесплатные юридические консультации, говорится на сайте благотворительной организации СОС "Детские городки".
На помощь имеет право семья, в которой ребенок получил ранение или иное повреждение в результате войны Украины с РФ. Такая программа действует по всей территории страны и даже за границей (только для украинцев).
Комплексная помощь включает:
- сопровождение в оформлении инвалидности, социальных выплат и других специальных статусов;
- предоставление консультаций по юридическим и социальным вопросам;
- предоставление медицинских услуг, в т.ч. диагностирование, протезирование, хирургические операции, медикаментозное лечение;
- предоставление реабилитационных услуг;
- психологическая поддержка детей, их родителей и других членов семьи;
- денежная помощь семьям детей, получивших ранением или иное повреждение здоровья в результате российского вторжения в Украину;
- другие услуги в соответствии с потребностями детей и семей.
Для получения помощи семье нужно принять участие в программе благотворительной организации, предварительно заполнив форму на сайте фонда СОС "Детские городки". С собой нужно иметь следующие документы:
- паспорт одного из родителей или другого законного представителя ребенка;
- ИНН законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении или паспорте ребенка;
- ИНН ребенка (при наличии);
- реквизиты денежного счета (номер IBAN);
- медицинская выписка или справка от Национальной полиции или выписка о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований (при наличии). Это необходимо, чтобы подтвердить факт ранения.
Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые украинцы имеют право на выплату от Норвежской организации.