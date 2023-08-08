Международная организация предоставляет выплату на ребенка: кто может получить и какой размер пособия

На сайте семья должна заполнить соответствующее заявление и ждать ответа

Кроме того, что Украина поддерживает своих детей социальными выплатами во время войны, дополнительные средства также может начислить и международная организация СОС.

Однако кроме денег она оказывает помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и бесплатные юридические консультации, говорится на сайте благотворительной организации СОС "Детские городки".

На помощь имеет право семья, в которой ребенок получил ранение или иное повреждение в результате войны Украины с РФ. Такая программа действует по всей территории страны и даже за границей (только для украинцев).

Комплексная помощь включает:

сопровождение в оформлении инвалидности, социальных выплат и других специальных статусов;

предоставление консультаций по юридическим и социальным вопросам;

предоставление медицинских услуг, в т.ч. диагностирование, протезирование, хирургические операции, медикаментозное лечение;

предоставление реабилитационных услуг;

психологическая поддержка детей, их родителей и других членов семьи;

денежная помощь семьям детей, получивших ранением или иное повреждение здоровья в результате российского вторжения в Украину;

другие услуги в соответствии с потребностями детей и семей.

Для получения помощи семье нужно принять участие в программе благотворительной организации, предварительно заполнив форму на сайте фонда СОС "Детские городки". С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт одного из родителей или другого законного представителя ребенка; ИНН законного представителя ребенка; свидетельство о рождении или паспорте ребенка; ИНН ребенка (при наличии); реквизиты денежного счета (номер IBAN); медицинская выписка или справка от Национальной полиции или выписка о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований (при наличии). Это необходимо, чтобы подтвердить факт ранения.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые украинцы имеют право на выплату от Норвежской организации.