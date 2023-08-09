Доллар будет качаться или нет? Чего ждать от курса в ближайшие дни

НБУ продолжит перекрывать дефицит предложения валюты на торгах

Специалисты прогнозируют, что до 13 августа есть вероятность медленного притяжения доллара к официальному из-за незаинтересованности валютой со стороны населения. Однако к выходным курс сохранит свои позиции на уровне 37,5 грн.

Как сообщает аналитик Алексей Козирев для портала "Минфин", в большинстве касс банков до 11 августа доллар будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,50 до 37,80 грн/долл. А в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в более узких пределах — от 36,80 до 37,65 грн/долл.

"Котировки безналичного доллара будут находиться в уже привычном коридоре 36,5686-36,9343 гривны. НБУ продолжит продавать доллар по курсу 36,9343 гривны, чтобы перекрывать дефицит ее предложения на торгах. По моим расчетам, за неделю регулятор потратит на это до $480 млн ", — говорит Козырев.

Курс доллара в Украине на 9 августа

По данным портала Минфин, в среду, 9 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,0 грн (покупка) и 37,50 (продажа). Наличный курс — 37,30 (покупка) и 37,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Курс доллара в Украине на 9 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе валюта подорожает до 38, если наличный курс оторвется от официального, а в конце 2023 до 40 — из-за уменьшения объемов и нестабильного поступления финансовой помощи от США и Европы.