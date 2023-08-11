Есть три фактора, которые могут повлиять на доллар: каким будет курс на следующей неделе

НБУ пока не думает о процессе либерализации валюты

Хотя курс доллара более или менее стабильный, однако с 14 по 20 августа есть вероятность, что на наличном рынке будут продолжаться "инерционные" процессы, которые могут сказаться на курсовом коридоре.

Как сообщает Начальник департамента казнечейства "Глобус Банка" для "24 Канал", хотя есть факторы, которые будут влиять на валюту, но ситуация будет стабильной.

"Курс доллара останется в пределах 37 — 37,5 гривны, а на курс евро будет влиять прежде всего международный курс пары доллар/евро, поэтому коридор допустимых изменений будет, как и двумя неделями ранее, в границах 40,7 — 42 гривен", — говорится на сайте.

Банкир уверен, что другие характеристики наличного валютного рынка останутся без существенных изменений:

спред, разница между курсом покупки и продажи, будет колебаться в диапазоне 15 – 25 копеек;

ежедневные колебания валюты будут на уровне 10 – 30 копеек;

равновесие между спросом и предложением на наличные деньги будет сохранено.

К тому же Лесовой отмечает, что стабильность доллара зафиксируется к началу осени.

"Процесс постепенной либерализации валютного рынка, соответствующий стратегии НБУ, находится на подготовительном этапе, поэтому до осени не стоит ожидать глобальных "движений" в сторону, например, единого курса. Кроме того, на наличный рынок будет давить нерешенная проблема экспорта украинской сельхозпродукции и активизация наступательных действий ВСУ", – говорит банкир.

Эксперт отмечает, что курс валют также может повлиять и своевременность поступления Украине международной финансовой помощи.

Курс валют в Украине 11 августа

По данным портала Минфин, в четверг, 10 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,0 грн (покупка) и 37,60 (продажа). Наличный курс — 37,35 (покупка) и 37,49 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Курс валют в Украине 11 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе валюта подорожает до 38, если наличный курс оторвется от официального, а в конце 2023 до 40 — из-за уменьшения объемов и нестабильного поступления финансовой помощи от США и Европы.