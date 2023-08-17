Спрос на доллар падает: что будет с курсом в Украине до конца недели

Укрепление гривны, вероятно, не произойдет

До конца этой недели ситуация на валютном рынке Украины хотя и прогнозируется стабильной, однако изменения все-таки будут.

Как сообщает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, два фактора, которые могут, но не существенно, повлиять на курс доллара.

Она выделяет следующие факторы: приближение осеннего периода и опасения украинцев по поводу повторения энергетического кризиса из-за обстрелов инфраструктуры.

"Сейчас мы находимся в достаточно благоприятном для гривны временном промежутке – в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейшего роста курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением, и укрепление гривны, похоже, ждать не стоит», — говорится в сообщении.

Как прогнозирует аналитик, до конца недели курс доллара будет находиться в диапазоне 37,3 – 37,8 гривны.

В то же время, она уверяет, что приближение осени и усиление опасений украинцев по поводу повторения энергетического кризиса могут несколько укрепить доллар, а это в свою очередь может повысить спрос на валюту на сером рынке.

Курс доллара в Украине на 17 августа

По данным портала "Минфин", в четверг, 17 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,25 грн (покупка) и 37,95 (продажа). Наличный курс — 37,76 (покупка) и 38,04 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцам стоит ждать плавающий курс доллара в этом году.