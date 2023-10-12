Подорожание или стабильность: что будет с долларом до конца недели

Эксперт уверен, что скупать валюту в течение этих дней будет пустой тратой времени

Национальный банк Украины отменил фиксированный курс доллара. Хотя на рынке есть определенные опасения, но эксперты прогнозируют, что до 15 октября никаких сильных курсовых колебаний не будет.

Как сообщает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой для OBOZREVATEL, спред (Ред. Разница между безналичным и наличным курсами) сократится и не достигнет выше 1%. То есть валюту скупать не стоит.

По его словам, ситуация с долларом станет еще более прогнозируемой и адекватной, потому что рынок "отойдет" от отмены фиксированного курса.

"За несколько дней рынок ожидает, что ситуация будет более или менее адекватной и прогнозируемой: наличный курс будет опираться на объективные экономические обстоятельства, а разница между безналичным и наличным курсами еще больше сократится и не превысит 1%", – сказал банкир.

Он отмечает, что рост курсов на прошлой неделе стал в определенной степени следствием межбанковских изменений и "игрой" на рынке обменных пунктов.

Курс доллара в Украине на 12 октября

По данным портала Минфин, в четверг, 12 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,15 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины продолжает дешеветь — 36,43 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине есть вероятность худшего сценария с курсом доллара. Он может достичь до 53 гривен.