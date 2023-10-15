Неприятные сюрпризы с валютой или стабильность? Украинцам рассказали, что будет с долларом 15 октября

Аналитик дал прогноз по курсу доллара на конец недели

На этой неделе ситуация на валютном рынке в Украине оставалась стабильной. Потому в выходные дни обменники, в основном, продолжат работать в формате "с оборота". Резких изменений и скачков к концу недели ожидать не стоит.

Такой прогноз на воскресенье, 15 октября, сделал аналитик Алексей Козырев, пишет "Минфин". По его мнению, в этот день курс доллара будет находиться в обменниках в пределах такого коридора: прием от 37,75 до 38,00 грн/долл. и продажа от 38,05 до 38,30 грн/долл.

В то же время Козырев подчеркнул, что курс евро в воскресенье будет находиться на уровне от 39,50 до 40,30 грн/евро (прием) и 40,45 до 41,00 грн/евро (продажа).

Аналитик отмечает, что сегодня обменники продолжат работать в формате "с оборота", с достаточно средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро.

"По доллару — в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20−25 копеек до 35 копеек. Но как было и ранее, при этом сохранятся и сети обменников, которые выставят спреды по доллару и по евро в пределах до 1 гривны, пользуясь низкой конкуренцией между обменниками в своих регионах. Как правило, они прилично занижают курс приема валюты у граждан и работают больше "на скупку" валюты, нежели на ее продажу", — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 15 октября, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 30,00 (покупка) и 38,10 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,39.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, когда доллар может стоить 53,9 гривны и возможно ли такое в ближайшие годы.