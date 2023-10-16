НБУ будет диктовать правила: вырастет ли курс доллара на этой неделе

Разница между покупкой и продажей валюты будет небольшой

На прошлой неделе в Украине наблюдалась стабильность на валютном рынке. Хотя курс доллара будет зависеть от некоторых факторов в ближайшие дни, однако максимальные колебания будут в пределах 2-6 копеек.

Как говорится в прогнозе Минфина, курс останется полностью зависимым от интервенций НБУ, курса по ним и объемов предложенной валюты. Но Нацбанк не будет допускать сильное удорожание.

"Экспортеры на этой неделе будут активнее продавать валютную выручку под свои расчеты с бюджетом. Это позволит НБУ несколько сэкономить резервы, потратив за эту неделю из них от $320 млн до $540 млн на покрытие дефицита валюты на рынке. Это уже нельзя сравнивать с еще недавними" чистыми "расходами ЗВР свыше $1,15 млрд в период введения "гибкого" курса ", — говорят аналитики.

Безналичный курс доллара 16-20 октября будет находиться в пределах от 36,30 до 36,55 грн.

Наличный курс доллара в ближайшие дни будет в пределах коридора купли и продажи от 37,10 до 38,35 грн.

Спред при покупке/продаже валюты у большинства обменников финкомпаний и кассах банков будет находиться в пределах от 20 до 30 копеек по доллару.

Курс доллара в Украине на 16 октября

По данным портала Минфин, в понедельник, 16 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,16 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,12 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,36.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, когда доллар может стоить 53,9 гривны и возможно ли такое в ближайшие годы.