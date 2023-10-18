На наличный рынок будут давить: чего ждать от доллара в конце недели

Колебания будут в переделах 40 копеек

Курс иностранной валюты на наличном рынке в Украине на прошлой неделе колебался в пределах 2-6 копеек. В ближайшие дни доллар будет двигаться к отметкам, которые были в начале управляемой гибкости курса.

Как сообщает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, передает 24 канал, цена валюты до 22 октября будет находиться в диапазоне 37,80 — 38,20 грн/долл.

"На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением. Следовательно, стоимость наличного доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,20 гривны за доллар", — отметила эксперт.

Курс доллара в Украине на 18 октября

По данным портала "Минфин", в среду, 18 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,05 (покупка) и 38,15 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,45.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, когда доллар может стоить 53,9 гривны.