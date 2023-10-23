"Это может подтолкнуть курс доллара": почему в Украине может подорожать валюта

Аналитик дал прогноз

На наличном рынке на следующей неделе не состоятся большие курсовые колебания доллара. По словам экспертов, в течение 23-29 октября в Украине существует один фактор, который, вероятно, повлияет на рост курса американской валюты.

Как говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин для ТСН, есть шанс, что 26 октября НБУ снизит учетную ставку — процент, под который Нацбанк предоставляет гривневые займы другим банкам. Тогда это приведет к удорожанию доллара.

"Рынок замер, есть большая вероятность, что уже 26 октября на заседании правления НБУ учетная ставка будет уменьшена с 20% годовых до 18%, а то и ниже, это может подтолкнуть курс доллара вверх, поэтому дождемся решения регулятора", — объясняет Шевчишин.

По его словам, украинцам не стоит готовиться к новой стоимости доллара в течение этой недели.

"На наличном рынке на этой неделе не ожидаю ни удешевления доллара в продаже, ни подорожания в покупке: кому из физлиц очень нужно, тот купит или продаст по тому курсу, который выставил банк", — добавляет Андрей Шевчишин.

Курс доллара в Украине на 23 октября

По данным портала Минфин, в понедельник, 23 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,15 (продажа). Наличный курс — 37,97 (покупка) и 38,10 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,54.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что курс доллара до конца года должен серьезно измениться. Эксперты назвали две причины, которые будут влиять на него.