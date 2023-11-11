Ждать ли резких перемен на валютном рынке в ближайшее время: прогноз экономиста

Специалист рассказал, есть ли смысл скупать валюту

Курс доллара в Украине демонстрирует стабильность, его колебания незначительны. Предпосылок для резкого роста стоимости американской валюты в Украине на будущей неделе нет.

Прогноз курса доллара на неделю 13 — 19 ноября дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. Его публикует сайт "Pro Гроші".

Он считает, что следующая неделя не принесет резких изменений на валютном рынке. Экономист прогнозирует, что курс доллара останется примерно на том же уровне, что и на уходящей неделе.

"Движение иностранной валюты будет в пределах определенной тенденции, которая наблюдалась на этой неделе. На наличном рынке эта тенденция будет проявляться в диапазоне 37-37,5 гривен за доллар, а на безналичном рынке – на уровне 36,8 гривны. Следовательно, вероятнее всего, что на этих показателях курс доллара останется стабильным в течение следующей недели", — отметил Плотников.

Он добавил что на данный момент нет предпосылок для значительного повышения или снижения спроса и предложения на валютном рынке. Вероятнее всего, он будет оставаться на существующем уровне.

"Украинцам, скорее всего, не стоит ждать внезапных перемен. Важно понимать, что нет никаких предвестников кардинальных сдвигов в финансовом сегменте. Поэтому нет смысла спешить с покупкой валюты", – резюмировал профессор.

Курс доллара в Украине по состоянию на 11 ноября

По данным портала "Минфин", в субботу, 11 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,25 грн (покупка) и 37,75 (продажа). Наличный курс — 37,63 (покупка) и 37,72 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 36,03 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ожидать от курса доллара в Украине в 2024 году. По мнению экспертов, большого кризиса можно избежать, но на валютном рынке ожидается "турбулентность".