Размер будущей пенсии зависит от двух критериев: какие выплаты будут в украинцев

Человек может самостоятельно рассчитать свои выплаты

Украинцы, имеющие стаж в размере 30-35 лет, получают пенсии, сумма которых зависит от размера заработной платы. Если лицо работало всю жизнь и получало минимальную заработную плату, то рассчитывать на большую пенсию невозможно.

Как пишет издание "На пенсии", во время назначения важен не только стаж, но и ваша зарплата: чем она выше, тем выше будет пенсия. Сейчас в Украине сумма самой низкой пенсии составляет 2 349 гривен, средней выплаты — 4 698 гривен, а если зарплата втрое выше средней — 14 094 гривны.

От чего зависит размер пенсионных выплат

Сумма будущего начисления зависит от двух критериев — это стаж официальной работы и личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата человека была больше, равной или меньше средней по стране.

Как рассчитываются пенсии

Формула расчета: пенсия=средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент.

Размер средней заработной платы – это показатель средней заработной платы в Украине за три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы.

Индивидуальный коэффициент зарплаты – сумма соотношения зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Он рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента заработной платы.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и поделено на 12. То есть количество лет стажа необходимо умножить на 0,01.

Напомним, ранее Телеграф писал, что пенсионеры могут остаться без выплат при некоторых обстоятельствах.