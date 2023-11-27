Декабрь будет играть важную роль: прогноз по курсу доллара в начале зимы

Ситуация в первый месяц зимы может быть решающей для всего 2024 года

Некоторые аналитики утверждают, что в конце ноября на валютном рынке ожидается более-менее стабильность. Такая ситуация должна продержаться и в декабре, но есть шанс, что курс доллара будет колебаться.

Как рассказал начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой для 24 Канала, декабрь станет важным месяцем для понимания, куда будут двигаться показатели американской валюты в 2024 году. Все будет зависеть от режима "управляемая гибкость", то есть курс доллара будет формироваться в соответствии со спросом и предложением.

По словам Лесового, на межбанке ценообразование валюты будет формироваться с учетом двух причин — спроса и предложения, а также предоставления большей "свободы" курса со стороны НБУ.

"Заметим, что свободное курсообразование на межбанке – это возможность для более широкой курсовой динамики: валюта может как расти, так и снижаться в цене, однако такие изменения не будут резкими", — объясняет специалист.

Согласно его прогнозу, в декабре курсовые границы на межбанке будут на уровне 36-38 игры за доллар, а текущие колебания не превысят 0,2 гривны. Спред (Ред. Спред – разница между курсами покупки и продажи) будет в пределах не более 0,1 гривны.

Эксперт отметил, что на наличном рынке будет идентичная ситуация, что и на межбанке, но с добавлением 1-1,5% к курсу. Однако со временем разница будет постепенно уменьшаться до 1% из-за того, что в декабре состоится этап валютной либерализации — "минимизация множественности валютных курсов".

"Еще один фактор, который больше будет касаться наличного рынка – сезонный (накануне праздников колебания на наличном рынке будут более заметными, чем обычно, ведь часть граждан может продать часть валюты для праздничных закупок). То есть мы предполагаем, что предложение на наличном рынке может несколько увеличиться – на 10-15% по сравнению с ноябрем, что также повлияет на сокращение разницы между курсами межбанка и наличным", – объяснил Лесной.

В целом, по словам Тараса Лесового, в декабре курс доллара будет на уровне 37-38 гривен. Стоимость наличных денег будет формироваться согласно незначительному спреду и текущим колебаниям на уровне 0,3-0,5 гривны.

Курс доллара в Украине на 27 ноября

По данным портала "Минфин", в понедельник, 27 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,25 грн (покупка) и 37,69 (продажа). Наличный курс — 37,50 (покупка) и 37,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,04 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего ожидать от курса доллара в Украине, если будет несвоевременное поступление международной валютной помощи.