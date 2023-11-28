Доллар может подешеветь при одном условии: чего ожидать от курса до конца недели

Все зависит от других стран

Эксперты прогнозируют, что на конец ноября и начало декабря курс доллара будет более-менее стабильным. В некоторых условиях американская валюта может даже подешеветь.

Как сообщает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для ТСН, на прошлой неделе в Украину поступило 1 млрд долларов от Всемирного банка, еще 1,5 млрд евро от Европейского союза, а также — 900 млн займа от МВФ. Решение о предоставлении денег было осуществлено 11 ноября.

"Неделю назад я прогнозировал: если финансовая поддержка Украины будет продолжена, а надежды на это были, доллар может снова подешеветь. Теперь Нацбанк способен еще какое-то время поддержать стабильность гривны. На следующей неделе возможно даже ее небольшое, в пределах 20 коп., укрепление по отношению к доллару ", — говорит эксперт.

Курс доллара в Украине на 28 ноября

По данным портала "Минфин", во вторник, 28 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,25 грн (покупка) и 37,75 (продажа). Наличный курс — 37,50 (покупка) и 37,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,21 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько обойдется американская валюта в 2024 году.