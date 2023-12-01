Новый сезон ветров и осадков? Какой будет погода в Киеве на выходных

Максимальные порывы ветра будут в воскресенье

В столице Украины какой день подряд идут дожди со снегом и держится облачная погода. Синоптики предупреждают, что, кроме этих погодных явлений, настроение горожанам на выходных также может испортить ветер.

Как говорится на синоптическом ресурсе Meteofor, в течение ближайших трех дней маловероятно, что небо разъяснится. Температура днем не будет выше +2 градусов.

1 декабря, в пятницу, в городе на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночной сильный снег с дождем утром снизит свою интенсивность. Днем температура воздуха будет +1 градус, но ночью было -2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время – умеренные 6 м/с.

В субботу, 2 декабря, весь день в Киеве будет облачным. Ночью будет идти снег. Утром он усилится, но к вечеру должен прекратиться. Днем температура прогнозируется -1 градус, но ночью — -1°C. В течение ночи-утра в городе будут дуть умеренные ветры — 7 м/с.

В последний день выходных, 3 декабря, в течение ночи еще будут идти осадки, однако большая часть суток ожидается сухой. Температура воздуха днем и ночью охладится до 0 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и к вечеру — сильные-крепкие 11-14 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая погода ожидается в Украине зимой 2023-2024 по прогнозам синоптиков.