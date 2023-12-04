Вероятность изменений есть: возрастет ли курс доллара в Украине на этой неделе

Украинцам рассказали, чего ждать от доллара

В декабре ожидается два периода курсовых колебаний, в одном из которых прогнозируется стабильность. Однако в ближайшие дни, 4-8 декабря, эксперты считают, что изменения в ценообразовании доллара могут как произойти, так и нет.

Такой прогноз был обнародован на сайте Минфина. Есть три события, которые, возможно, могут влиять на американскую валюту.

Три основных фактора, из-за которых ситуация на рынке может измениться

Валютные интервенции Нацбанка, их тактика и объемы вливаний в межбанк;

Заседание Правления НБУ по учетной ставке (14 декабря), аукционы Минфина по размещению ОВГЗ и депозитная политика банков;

Интернациональный фактор.

Однако эксперты уверены, что украинцам в ближайшее время не стоит готовиться к курсовым колебаниям.

"В общем-то, особых сюрпризов по курсу доллара на украинском валютном рынке я бы в эти дни не ожидал. НБУ не заинтересован в раскачивании ситуации и усилении девальвационных ожиданий у граждан ". — как говорится в прогнозе.

На межбанке 4-8 декабря Национальный банк будет продолжать диктовать курс на торгах с помощью своих интервенций (Ред. Интервенции — влияние центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемый путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты), ценниками и количеством выходов на межбанке.

Наличный рынок. У большинства обменников разница между покупкой и продажей доллара будет колебаться в пределах 20-40 копеек. Стоимость американской валюты в кассах банка на этой неделе ожидается на уровне 36,60 гривны (покупка) и 38,00 гривны (продажа), а у финкомпаний — от 37,00 до 37,80 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 4 декабря

По данным портала "Минфин", в понедельник, 4 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,85 грн (покупка) и 37,45 (продажа). Наличный курс — 37,30 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,46.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможных изменениях на валютном рынке, которые должны произойти. Это будет связано с новогодними праздниками.