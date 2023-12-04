Более 10 тысяч на человека и почти 20 тысяч — на ребенка: кто получит денежную помощь

Есть определенный перечень областей

Малообеспеченные лица в Украине имеют право на определенные выплаты. Начисление в течение трех месяцев могут получать многодетные семьи в нескольких районах прифронтовых зон.

На одного взрослого человека государство выделит 10 800 гривен, а на ребенка — 19 980 гривен за три месяца, как поясняется на Правительственном портале. Деньги будут поступать от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Кому будет произведена выплата

Денежная помощь в размере 3600 гривен в течение трех месяцев будет выплачена на одного взрослого человека и 6660 гривен – на ребенка.

Право на получение дополнительной единовременной денежной помощи за счет средств Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) имеют семьи с детьми, проживающими на территориях, в составе которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или многодетные с детьми до 18 лет;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые организации осуществляют выплаты украинским гражданам, которые находятся в затруднительном положении из-за широкомасштабной агрессии россии. В частности, деньги могут получить беременные женщины и молодые мамы.