На рынке ожидается интересная ситуация: что будет с курсом доллара к концу этой недели

Такое бывает довольно редко

На этой неделе эксперты прогнозируют колебания и некоторые из них уверены, что валюта на безналичном рынке точно должна вырасти в цене. На наличном рынке иначе сложится ситуация – он подешевеет или стабилизируется.

В течение 5-10 декабря наличный рынок должен дать понять, будет ли велик спрос на американскую валюту, как прогнозирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН. Он не ожидает ажиотажа на доллар.

"Раньше можно было приобрести ежедневно валюты на сто тысяч гривен, но мало кто из рядовых граждан мог себе это позволить. Решение Нацбанка своевременно, потому что валюты в Украине сейчас более чем достаточно, однако вряд ли оно существенно увеличит спрос на наличные", — объясняет специалист.

Курс доллара в Украине по состоянию на 5 декабря

По данным портала "Минфин", во вторник, 5 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Наличный курс — 37,30 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,53.

Напомним, ранее эксперт Тарас Лисовой рассказал "Телеграфу", чего следует ожидать от доллара во второй половине декабря.