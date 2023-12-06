Спрос на доллар будет небольшим: чего ждать от курса до конца недели

Есть один фактор, который будет точно влиять на показатели

Эта неделя, по мнению аналитиков, может принести на наличный и безналичный рынок курсовые колебания. Однако другие думают, что большого подорожания или удешевления американской валюты ждать не стоит.

Стабильность будет вызвана приближающимися новогодними праздниками, как прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает ТСН. Среди населения будет наблюдаться спрос на покупку подарков.

"То есть украинцы уже сейчас будут тратить больше средств на покупки и подарки, а не на приобретение валюты ", — говорит эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 6 декабря

По данным портала "Минфин", в среду, 6 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,85 грн (покупка) и 37,45 (продажа). Наличный курс — 37,35 (покупка) и 37,45 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,66.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будет меняться курс валют до конца 2023 года.