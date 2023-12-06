Популярный фрукт вырастет на 12% до конца года: какие цены сейчас в украинских магазинах

Спрос на эту продукцию в декабре увеличится, поэтому цены будут расти

К новогодним праздникам стоимость некоторых товаров точно будет меняться. Удорожание стоит ждать и фруктов, а именно яблок.

На сайте "Минфин" можно узнать, какие цены на украинском рынке сейчас и какие были в прошлом месяце. Дешевую продукцию предлагает магазин Varus, а самую дорогую — Megamarket.

Цены на яблоки в Украине.

Украинские яблоки в Varus продаются по самой низкой цене — 14,90 гривен, в Metro стоимость держится на уровне 16,54 гривны. В то же время, Megamarket предлагает самую дорогую продукцию в стоимости 19,90. Средняя стоимость этого товара в декабре составляет 17,11 грн.

Тем временем яблоки Айдаред у Auchan лежат на полке с ценником 21,50, а у Varus – 18,90 гривен. Средняя стоимость этого товара в декабре составляет 20,20 грн.

По данным сайта, в ноябре яблоки украинские стоили в среднем 14,20 гривны, а яблоки Айдаред — 18,12 гривен.

Что говорят специалисты

"Рост стоимости продуктов с приближением Рождества и Нового года будет в любом случае. Это стандартное явление для этого периода года ", – говорит руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович.

По словам эксперта, яблоки и груши до конца года подорожают на 10-12%.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что цены на сахар, кофе и соевые бобы будут уменьшаться, но не в ближайшее время.