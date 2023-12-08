Официальный курс продолжает расти: что будет с долларом в середине декабря

Нацбанк остается главным продавцом баксов на рынке

К середине месяца обменники могут изменить курс американской валюты. Причем изменения будут неоднородны – снижение в покупке и повышение в продаже.

Такой прогноз дал аналитик Алексей Козырев. Ожидается, что до 13 декабря стоимость доллара будет находиться в пределах 36,65–37,9 гривны.

По словам эксперта, из-за смены тактики НБУ в последние дни на межбанке растут котировки (Ред. Котировки — цена товара, которую объявляет продавец). Он выделяет две причины такого поведения — банк дает рынку возможность до определенной степени поднять котировки, а после этого он продает доллар на интервенциях (Ред. Валютные интервенции — влияние центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемый путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты) по более высоким показателям.

"Это в конечном варианте приводит к тому, что рыночный курс доллара постепенно растет до 10 коп. в день. А учитывая, что он сейчас почти равен официальному, то в последние дни наблюдается увеличение и официального курса ", – пояснил аналитик.

Однако, как подчеркнул Козырев, НБУ останется основным продавцом доллара на рынке из-за большого спроса.

"Игры на понижение курса я от Нацбанка сейчас не жду. То, что раньше они заливали рынок по 36 грн с копейками, привело к тому, что курс просел до 36 грн… Сейчас будет все же постепенное увеличение котировок ", — резюмировал Козырев.

Курс доллара в Украине по состоянию на 8 декабря

По данным портала "Минфин", в пятницу, 8 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,45 (продажа). Наличный курс — 37,28 (покупка) и 37,38 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,67.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с 1 декабря Нацбанк отменил все ограничения на продажу наличного доллара населению, тем самым укрепив курс гривны.