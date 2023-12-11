Есть риск подорожания доллара: что будет с курсом в Украине на этой неделе

Прогноз аналитика достаточно отрицательный

В течение этой рабочей недели есть вероятность, что стоимость американской валюты изменится. В основном, это зависит от своевременного предоставления макрофинансовой помощи.

Финансовый аналитик Андрей Шевченко надеется, что до 15 декабря в США успеют оформить многомиллиардный пакет помощи для Украины на следующий год, как передает ТСН. Тогда, по его прогнозам, с 11 по 17 декабря на наличном рынке будет царить стабильность.

"Однако есть и риск, что до конца текущего года получим только 900 млн долларов кредита от МВФ, в этом случае возможность девальвации гривны увеличиваются. Не исключаю, что тогда уже на текущей неделе Нацбанк начнет постепенно отпускать курс ", – добавил эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 11 декабря

По данным портала "Минфин", в понедельник, 11 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,45 (продажа). Наличный курс — 37,45 (покупка) и 37,55 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,74.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от аналитика по курсу доллара до конца 2023 года.