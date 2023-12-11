Неожиданное снижение цены на тепличный томат: почему в Украине дешевеет овощ

Сезон реализации завершается

Рост некоторых продуктов к концу года спрогнозирован специалистами, в частности, на тепличный томат. Однако он начал дешеветь и за неделю его цена изменилась на 20%.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, все комбинаты, занимающиеся выращиванием тепличных овощей, заявили о завершении сезона уборки. Потому, как следствие, предложение тепличного томата на рынке снизилось.

По словам специалистов, некоторые оптовые компании продолжают воздерживаться от закупки томата из местных земель. Они аргументируют свои действия тем, что спрос у населения остается низким. Другие компании закупали томат небольшими партиями для продаж и надеялись увеличить объемы приобретения тепличного томата перед новогодними праздниками.

"В сложившихся условиях продавцы для активизации темпов сбыта вынуждены были снизить отпускные цены, и сейчас предлагают томат с местных тепличных комбинатов по 40-60 грн/кг ($1,09-1,64/кг), что в среднем на 20 % дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", — говорится на сайте.

Стоит отметить, как говорят аналитики, местный овощ стоит на 27% дешевле, чем в прошлом году. Большинство томата на украинском рынке привезено из Турции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цены на молочную продукцию продолжают расти.