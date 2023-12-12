Финансовая помощь еще в пути: что будет с долларом в Украине на этой неделе

Официальные показатели продолжают расти

По прогнозу некоторых экспертов, подорожание доллара на этой неделе неизбежно. Но другие уверяют, что на рынке будет царить стабильность.

Как говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает ТСН, наличный рынок не будет подвергаться изменениям, несмотря на задержку решения о предоставлении финансовой помощи со стороны США. У НБУ достаточно золотовалютных резервов для сдерживания курса.

"И на текущей неделе не повлияет, наличный курс доллара останется стабильным, возможно лишь незначительное укрепление доллара на межбанковском рынке. В Нацбанке достаточно золотовалютных резервов, хотя они и сократились в последнее время с более чем 40 млрд до 38,8 млрд долларов. Это указывает на стабильность украинской банковской системы и ее возможность продержаться длительное время, пока не поступит обещанная финансовая помощь", – говорит эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 12 декабря

По данным портала Минфин, во вторник, 12 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,0 грн (покупка) и 37,65 (продажа). Наличный курс — 37,60 (покупка) и 37,74 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,87.

Напомним, ранее мы писали о происходящем на валютном рынке после ослабления регуляций НБУ.