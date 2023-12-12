Выплата на реабилитацию: кто из военных сможет получить 10 тысяч гривен

Программа будет действовать только в конкретном городе

Из-за военных действий бойцы могут получить ранения и за это государство может выплатить им компенсационные начисления. А в Ивано-Франковске хотят запустить новую программу выплат для военных, которые получили травмы или ранения.

Как сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает ПИК, защитники смогут получить по 10 тысяч гривен. По его словам, реализация этой программы будет проходить в ближайшее время.

"Дал поручение на исполкоме разработать механизм реализации. Нашим защитникам нужны не только силы на восстановление после ранений, но и средства. Мы это понимаем, поэтому работаем над новой программой. Планируем выплачивать по 10 тысяч гривен", – отметил Марцинков.

Стоит напомнить, что военные за подписание первого контракта могут получить увеличенную сумму — с 26 тысяч до 50 тысяч гривен. По имени гражданина банк сразу же будет открывать карточку, на которой будет определенная сумма. Минобороны начало этот проект с целью стимулирования украинцев добровольно прийти в армию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые военные имеют право на дополнительное вознаграждение в размере более 20 тысяч гривен.