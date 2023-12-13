На курс будут влиять 3 главных обстоятельства: готовиться ли к подорожанию доллара в 2024 году

Что будет происходить на рынке

Декабрь, по прогнозу специалистов, пройдет почти без курсовых колебаний. Есть большая вероятность того, что цена доллара в Украине в 2024 году должна остаться стабильной.

По прогнозу представителей агентства Fitch Ratings, в следующем году в нашей стране может произойти экономический рост. Это обусловлено действиями НБУ – снижение процентной ставки с 25% до 16%.

Кроме того, стабильность на рынке также будет вызвана переходом от фиксированного к управляемому гибкому курсу и снижением инфляции с 12,8% до 5,3%. По словам экспертов, инфляция в 2024-2025 годах, вероятно, будет расти. Она в этот период составит 9,1%.

"Fitch ожидает, что продолжение валютных интервенций будет способствовать поддержанию широкой стабильности курса гривны к доллару США в краткосрочной перспективе, наряду с относительно постепенной либерализацией счета сделок с капиталом", — сообщается в агентстве.

Изменится также курс доллара и в зависимости от роста ВВП. Fitch Ratings считает, что к концу 2023 года этот показатель составит 5,1%. Если сравнивать, то в 2022 году после начала полномасштабного вторжения ВВП сократился на 29,1%.

Курс доллара в Украине по состоянию на 13 декабря

По данным портала "Минфин", в среду, 13 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,20 грн (покупка) и 37,70 (продажа). Наличный курс — 37,60 (покупка) и 37,72 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,98.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, от чего будет зависеть курс доллара в 2024 году.