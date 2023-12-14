"Оснований для оптимизма немного": чего ожидать от курса доллара в Украине

На ситуацию будет влиять один весомый фактор

В Украину должна поступить финансовая помощь от международных партнеров. Большинство экспертов уверяют, что курсообразование на рынке на этой неделе и в целом будет зависеть от своевременного предоставления средств.

Как сообщает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН, время, которое было отведено для утверждения договора о помощи стране со стороны США, исчерпано. Но, по прогнозу аналитика, в течение 14-17 декабря курс доллара "поймает" более-менее стабильность.

"В этом году мы недополучили 3 млрд долларов от США, не будет от них финансирования еще больше месяца, мало утешительного ожидаю и от ЕС. Нашему правительству придется продержаться собственными силами 40-45 дней. Ничего критического нет, но и оснований для оптимизма тоже немного. Впрочем, на текущей неделе значительных изменений как на наличном, так и на безналичном рынках не ожидаю", – говорит эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 14 декабря

По данным портала "Минфин", в четверг, 14 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,20 грн (покупка) и 37,70 (продажа). Наличный курс — 37,55 (покупка) и 37,65 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,02.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли удорожания от курса доллара на зимние праздники.