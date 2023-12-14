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Курс доллара без ограничений: каким он будет в предпоследнюю неделю года

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Курс доллара
Курс доллара. Фото Pixabay

Предпоследняя неделя декабря обойдется без сюрпризов

Пока эксперты дают прогнозы каким будет курс валют в 2024 году, предпоследней неделе 2023-го обещают стабильность. Цена доллара в период с 18 по 24 декабря наверняка останется устойчивой, правда, она будет испытывать на себе некоторые изменения.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой. По его словам, снятие ограничений с банков и обменных пунктов на свободную продажу валюты, как и предпраздничный сезон положительно скажется на наличном рынке.

По мнению эксперта, можно говорить о четырех факторах, влияющих на стоимость доллара сегодня:

  • отмена ограничений – это важный шаг, который может привести к соединению валютных курсов банков и обменников в один;
  • предложение на наличном рынке может несколько возрасти (до 15%), что приведет к коррекции курсов в сторону снижения;
  • разница курсов межбанка и наличного рынка сохранится на уровне 0,5-0,6 грн (по крайней мере, это вполне возможно до завершения праздников);
  • экономические обстоятельства в перспективе ближайших 2-3 месяцев почти не вызывают беспокойства: это касается объемов получаемой макрофинансовой помощи и прогноза такой помощи на 2024 год. А вопрос блокирования польско-украинской и словацко-украинской границ может быть близок к своему логическому решению.

"Именно поэтому можно предположить, что с 18 по 24 декабря общая ситуация на наличном рынке будет вполне прогнозируемой и даже стабильной в своей прогнозируемости: курсовой коридор на наличном рынке (36,8-37,8 грн/долл. и 39-41 грн/евро), как и на прошлой неделе будет на незначительном расстоянии от коридора межбанка (36,5-37,5 грн/долл. и 39-40,5 грн/евро). А текущие курсовые изменения, как и разница между курсами покупки и продажи, вероятно, не изменятся", — прогнозирует Тарас Лесовой.

По его словам, колебания курса доллара на наличном рынке не превысит 30 копеек на каждом долларе.

В то же время, по мнению экономического эксперта Олега Пендзина, задержка траншей от международных партнеров оказывает на нацвалюту дополнительное давление, которое пока никак не отразится на курсе доллара.

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#Банки #Курс валют #Курс доллара #Глобус Банк