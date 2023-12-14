Соцвыплаты в 2024 году возрастут: какая категория украинцев получит больше
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Размер будет зависеть от другой суммы
Украинцы, являющиеся лицами с инвалидностью, получают определенные социальные выплаты. Размер их начисления зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.
В 2024 году, согласно принятому Верховной Радой бюджету, этот минимум с 1 января вырастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны. То есть, сумма увеличится на 268 гривен.
Размер пособия лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью в 2024 году:
- 2 361 грн – людям с инвалидностью с детства I группы (т.е. 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность);
- 1 888,8 грн – лицам с инвалидностью с детства II группы (80% прожиточного минимума);
- 1 416,6 грн – лицам с инвалидностью с детства III группы (60% прожиточного минимума);
- 1 652,7 грн – детям с инвалидностью до 18 лет (70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность).
Размер надбавки по уходу за лицами с инвалидностью:
- 4 722 грн – лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе А (200% прожиточного минимума);
- 2 361 грн – лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе Б (100% прожиточного минимума);
- 1 770,75 грн – одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая по заключению ЛКК нуждается в постоянном постороннем уходе (75% прожиточного минимума);
- 5 163 грн – на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, принадлежащего к подгруппе А (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста);
- 1 281,5 грн – на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста);
- 6 392 грн – на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста);
- 1 598 грн — на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).
Напомним, ранее "Телеграф" писал об условиях получения выплат для ВПЛ в декабре 2023 года. Некоторые граждане смогут оформить их всего на 3 месяца.