Предновогодний ажиотаж: ожидать ли от доллара в Украине подорожания
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Прогноз эксперта достаточно оптимистичен
Некоторые эксперты считают, что наступление зимних праздников почти никак не будет влиять на ценообразование доллара. Нынешняя неделя не принесет неожиданностей на валютном рынке.
Тенденции, созданные регулятором в ноябре, будут держаться и сейчас. Такой прогноз дал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, передает 24 Канал.
На американскую валюту может повлиять предложение со стороны населения на подготовку к новогодним праздникам.
"Часть наличной валюты может быть обменена для совершения необходимых покупок. Ожидается, что предложение вырастет в пределах 10 – 15%, что повлияет на курсовые отметки – наличные курсы валют могут несколько снизиться ", – говорит Лесовой.
По его словам, с 18 по 24 декабря в Украине будет держаться политика предоставления большей свободы валютному рынку. В свою очередь регулятор может существенно увеличить предложение, но это событие почти не повлияет на стоимость доллара.
"Важным для дальнейшего развития рынка является отмена валютных ограничений для банков и других финучреждений. На наличном рынке возникло явление "конкуренции курсов" между комбанками и обменными пунктами, а разница между безналичным и наличным курсами уже не превышает 0,5 — 0,6 гривны. То есть, на рынке вместо 3-х курсов (межбанковского, банковского и обменных пунктов) сейчас фактически есть только 2: безналичный и наличный, разница между которыми сейчас достаточно приемлема», – отмечает Лесовой.
Согласно его прогнозу, на межбанке, с 18 по 24 декабря, стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 36,5-37,5 гривны, а на наличном рынке ожидается 36,8-37,8 гривны. Разница между курсом покупки и продажи не будет увеличиваться более 0,3 гривны, а ежедневные изменения на межбанке не будут превышать 0,2 гривны.
Курс доллара в Украине по состоянию на 18 декабря
По данным портала "Минфин", в понедельник, 18 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,10 грн (покупка) и 37,60 (продажа). Наличный курс — 37,55 (покупка) и 37,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,02.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представители Fitch Ratings сделали прогноз по курсу доллара на 2024 год.