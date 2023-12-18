Предновогодний ажиотаж: ожидать ли от доллара в Украине подорожания

Прогноз эксперта достаточно оптимистичен

Некоторые эксперты считают, что наступление зимних праздников почти никак не будет влиять на ценообразование доллара. Нынешняя неделя не принесет неожиданностей на валютном рынке.

Тенденции, созданные регулятором в ноябре, будут держаться и сейчас. Такой прогноз дал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, передает 24 Канал.

На американскую валюту может повлиять предложение со стороны населения на подготовку к новогодним праздникам.

"Часть наличной валюты может быть обменена для совершения необходимых покупок. Ожидается, что предложение вырастет в пределах 10 – 15%, что повлияет на курсовые отметки – наличные курсы валют могут несколько снизиться ", – говорит Лесовой.

По его словам, с 18 по 24 декабря в Украине будет держаться политика предоставления большей свободы валютному рынку. В свою очередь регулятор может существенно увеличить предложение, но это событие почти не повлияет на стоимость доллара.

"Важным для дальнейшего развития рынка является отмена валютных ограничений для банков и других финучреждений. На наличном рынке возникло явление "конкуренции курсов" между комбанками и обменными пунктами, а разница между безналичным и наличным курсами уже не превышает 0,5 — 0,6 гривны. То есть, на рынке вместо 3-х курсов (межбанковского, банковского и обменных пунктов) сейчас фактически есть только 2: безналичный и наличный, разница между которыми сейчас достаточно приемлема», – отмечает Лесовой.

Согласно его прогнозу, на межбанке, с 18 по 24 декабря, стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 36,5-37,5 гривны, а на наличном рынке ожидается 36,8-37,8 гривны. Разница между курсом покупки и продажи не будет увеличиваться более 0,3 гривны, а ежедневные изменения на межбанке не будут превышать 0,2 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 18 декабря

По данным портала "Минфин", в понедельник, 18 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,10 грн (покупка) и 37,60 (продажа). Наличный курс — 37,55 (покупка) и 37,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,02.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представители Fitch Ratings сделали прогноз по курсу доллара на 2024 год.