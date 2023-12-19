"Пока все идет по пессимистическому сценарию": чего ожидать от курса доллара в Украине

Ситуация с ценообразованием валюты зависит, в основном, от денежной помощи

В течение этой недели, как прогнозируют некоторые специалисты, на рынке не будет больших курсовых колебаний доллара.

Как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН, до конца этого года Украине хватит 900 миллионов американских валют, которые дал МВФ. В настоящее время наша страна находится в ожидании финансовой помощи от США.

"До конца года нам хватит 900 млн долларов, которые предоставил МВФ, но в дальнейшем будет непросто. Ведь финансовая помощь США, которую, надеюсь, утвердят, поступит только в конце января", — говорит аналитик.

По словам Пендзина, объемы финансовой помощи и сроки ее поступления пока неизвестны из-за того, что страны ЕС будут предоставлять деньги не в полной сумме, а частично. Это будет происходить из-за пророссийской позиции Венгрии.

"Все это усиливает ожидание девальвации гривны, однако на текущей неделе ситуация с курсом на наличном рынке останется относительно стабильной, в коридоре 37,7-37,8 грн/доллар, хотя восходящий тренд сохранится", — резюмировал эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 19 декабря

По данным портала "Минфин", во вторник, 19 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,20 грн (покупка) и 37,70 (продажа). Наличный курс — 37,64 (покупка) и 37,75 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,19.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с курсом доллара до конца 2023 года в Украине.