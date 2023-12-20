Колебания курса будут: почему и когда ожидать подорожания доллара в Украине

У НБУ достаточно золото-валютных резервов

Эксперты почти единогласно утверждают, что на этой неделе не стоит готовиться к большим изменениям на валютном и безналичном рынке.

Большая часть населения уверена, что задержка макрофинансовой помощи других стран никак не связана с курсом доллара в Украине. Такое утверждение сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает ТСН.

"Именно этим можно объяснить отсутствие панических настроений и заметного роста спроса на валютные наличные ", — говорит эксперт.

По словам аналитика, украинцы заинтересованы в подготовке к новогодним праздникам. Рождество было перенесено на две недели раньше, поэтому на рынке могут наблюдаться небольшие курсовые колебания.

"На текущей неделе копеечные колебания курса будут, но заметный восходящий тренд продолжится лишь в случае, если Нацбанк прекратит продажи валюты на межбанковском рынке. Такое вряд ли произойдет, потому что золото-валютных резервов у регулятора достаточно ", — объяснил Охрименко.

Курс доллара в Украине по состоянию на 20 декабря

По данным портала Минфин, в среду, 20 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,30 грн (покупка) и 37,85 (продажа). Наличный курс — 37,79 (покупка) и 37,90 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,32.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с курсом доллара до конца 2023 года в Украине.