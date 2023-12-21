Курс доллара в конце 2023 года: какая тенденция будет основной на валютном рынке Украины

Банкир назвал тенденцию, котора накануне Нового года может стать определяющей

Предпоследняя неделя 2023 года, по единодушному мнению экспертов, для курса валют в Украине будет спокойной и стабильной. В то же время некоторые, уже традиционные, предновогодние изменения могут случиться.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой. Но в целом, по его мнению, глобальных изменений на валютном рынке в период с 25 по 31 декабря ожидать не стоит.

Как уверен эксперт, продолжит действовать режим "управляемой гибкости". И в случае каких-то проблем НБУ вмешается валютными интервенциями, ведь нет ограничений для наличного рынка, и валюта уже не "дефицит". Также постепенно снижается разница между курсами межбанковского и наличного рынка.

Наконец, в последние дни 2023 года на рынке может оказаться много долларов, которые украинцы будут продавать для покупки подарков родным и прочих расходов на праздники. То есть, предложение доллара будет выше спроса на него, так что американская валюта даже может несколько подешеветь.

В итоге, по мнению Тараса Лесового, можно ожидать, что в конце года основные показатели валютного рынка будут следующими:

коридор валютных изменений на межбанке будет на уровне 37-37,75 грн/долл. и 39-40,5 грн/евро;

разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет незначительной и не превысит 0,1 грн.;

текущие (ежедневные) курсовые изменения на межбанке не превысят 0,2 грн;

на наличном рынке курсовые изменения будут происходить в пределах 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро;

разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке, как и на межбанке, не превысит 0,2 грн.

"Учитывая новую конъюнктуру рынка, можно предположить, что ситуация на валютном рынке будет довольно ожидаемой: при частых курсовых, но незначительных изменениях, курсовые колебания будут постепенно приближать рынок к условно "единому" курсу валют", — резюмирует Тарас Лесовой.

Тем временем эксперты прогнозируют курс доллара на 2024-й год.