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Валютный рынок уже отреагировал: что будет с курсом доллара к концу этой недели

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Американская валюта
Американская валюта. Фото Pixabay

Нацбанк пытается урегулировать ситуацию

Эксперты говорят, что несвоевременное предоставление финансовой помощи не повлияет на курс доллара в Украине. Прогнозируется небольшое обесценение национальной валюты, которое будет проходить до 24 декабря.

В течение этой недели американская валюта может подорожать и перевалить за 38 гривен. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает ТСН.

По его словам, Нацбанк располагает 28,8 млрд золото-валютных резервов, однако эта сумма равна пятимесячным расходам на импорт.

"Да тратить резервы надо экономно, к тому же инфляционные ожидания сохраняются. Рынок уже отреагировал на задержку помощи США, безналичный курс превысил 37 грн/доллар, наличный идет до 38 грн. Высокая вероятность того, что на текущей неделе он превысит 38 грн", – объяснил аналитик.

Курс доллара по состоянию на 22 декабря в Украине

По данным портала Минфин, в пятницу, 22 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,05 (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,59.

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой рассказал "Телеграфу", чего ждать от курса доллара до конца этого года.

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