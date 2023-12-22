Денежное обеспечение мобилизованных: от чего зависит сумма зарплаты

У каждого размер будет индивидуальным

Военные в Украине получают разные виды денежного обеспечения за их службу. Мобилизированные бойцы имеют право на сохранение рабочего места, выплату "боевых", денежную помощь в случае получения боевой травы, ранения, контузии или инвалидности.

Размер месячной выплаты для мобилизованных бойцов зависит от множества факторов. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.

От чего зависит размер месячного денежного обеспечения

Сумма начисления исчисляется с учетом должности, воинского звания, рода войск, места службы и т.д., состоящего из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительных доплаты и надбавки. В свою очередь надбавки могут поступать за выслугу лет, ученую степень и ученое звание, премии за выполнение особых задач.

Имеют ли право военные на выплату "боевых" 100, 50 и 30 тысяч гривен

Согласно постановлению "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", на такое вознаграждение рассчитывают лица, которые:

выполняют боевые задания непосредственно в районах ведения боевых действий – 100 000 гривен;

выполняют боевые задания по разминированию вне районов ведения боевых действий — 30 000 гривен ;

; выполняют боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, осуществляющего управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого столкновения — 50 000 гривен.

Другие виды выплат для мобилизованных военных

Начисление из-за травмы ранения или контузии будет производиться в период пребывания бойца на лечении в учреждениях здравоохранения или отпуска по состоянию здоровья — 100 тысяч гривен. Она будет начисляться из документа от ВЛК.

А вот денежная помощь предусматривается для бойцов в случае временной потери трудоспособности или установления инвалидности. Для осуществления этой выплаты также необходимо получить заключение от ВЛК.

Сохраняются ли за мобилизованными бойцами рабочие места

Согласно законам "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", за мобилизованным бойцом должно сохраняться место работы, должности и среднего заработка по должности.

Сумма, которая будет производиться бойцу, будет исчисляться с учетом заработной платы, доплаты и надбавки, а также премии и другие вознаграждения.

"Указанным порядком и никаким нормативно-правовым актом не предусмотрены вычеты из начисленного среднего заработка суммы дополнительных доходов, в частности в виде денежного обеспечения, который работник получает в связи с прохождением им военной службы. Сохранение его среднего заработка является гарантией, устанавливаемой законодательством", – объяснила Бекало.