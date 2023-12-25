Последняя неделя года: удержится ли курс доллара в Украине

Прогноз достаточно оптимистичен

В последнюю неделю этого месяца некоторые аналитики прогнозируют несущественные курсовые колебания. Обесценение украинской валюты будет завершаться к 7 января.

Курс доллара в течение этого срока не будет ниже 38 гривен. Такой прогноз дал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает ТСН,

По его словам, обнародованные данные Нацбанка показали, что люди продали или потратили больше денег, чем купили, готовясь к новогодним праздникам.

"Поэтому в краткосрочной перспективе — это неделя перед Новым годом и неделя после него, девальвация наличной гривны остановится из-за "мертвого" сезона. Однако курс все равно не будет ниже 38 грн/доллар ", — сообщается в издании.

Курс доллара по состоянию на 25 декабря в Украине

По данным портала Минфин, в понедельник, 25 декабря, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,60 грн (покупка) и 38,15 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,15 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,55.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с курсом доллара уже после Нового Года в 2024 году. Эксперт дал прогноз и добавил, что валютный рынок будет реагировать на некоторые факторы.