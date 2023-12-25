Если военный получил ранение: какую помощь будут начислять и какие документы нужны

Деньги будут выплачиваться даже несмотря на перерывное лечение

Военнослужащие, раненые или получившие другие травмы во время выполнения своих обязанностей, имеют право на определенные выплаты от государства. Одной из таких есть начисление 100 тысяч гривен на период лечения.

Такое вознаграждение будет осуществляться на весь период пребывания в больнице. Об этом говорится в Черкасском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

По информации ТЦК, дополнительное вознаграждение выплачивается пропорционально месяцу за время пребывания на стационарном лечении, в том числе в заграничных лечебных учреждениях, и отпуске в случае тяжелого ранения, которое должно быть указано в заключении ВЛК. В то же время она будет поступать даже при прерывном лечении.

"Если вам не выплачивают дополнительное вознаграждение при наличии оснований, следует обратиться к непосредственному командиру с рапортом", — говорится в сообщении.

Между тем, денежная помощь в случае становления инвалидности или частичной потери трудоспособности будет предоставляться на выводе двух оснований — ВЛК, а затем МСЭК.

Для получения помощи необходимы следующие документы

заявление;

заверенная копия справки в акт осмотра МСЭК;

копия постановления ВЛК;

справки об обстоятельствах травмы, ранения, контузии, увечья (другие документы о причинах); при заболеваниях такая справка не выдается;

копия документа, удостоверяющего личность;

копия идентификационного кода;

реквизиты банковского счёта.

При наличии следует добавить копию решения суда о назначении единовременной помощи.

С этими документами нужно обращаться к

воинской части (финансовая часть) – для служащих военных;

ТЦК и СП по месту жительства – для уволенных со службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежном обеспечении мобилизованных военных в Украине.