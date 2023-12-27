Украинцы будут активно сдавать "заначки": подорожает ли доллар до конца недели

Официальные показатели немного опустились

Последняя неделя декабря не принесет в страну существенные курсовые колебания. В ближайшие дни цены на доллар в большинстве касс банков будут в пределах от 37,20 до 38,50 гривен.

А вот в обменниках финкомпаний курс американской валюты будет находиться в коридоре от 37,40 до 38,35 грн. Прогноз дал аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.

По словам Козырева, стоимость евро в банках до 29 декабря будет в пределах от 40,70 до 42,20 грн., а в обменниках цена будет колебаться от 40,90 до 42,15 грн.

Эксперт отметил, что владельцы обменников будут работать в формате "из оборота" в указанный период. Однако они расширят разницу между курсом купли-продажи, чтобы свести к минимуму свои риски.

"Частично гривню будет страховать приближение новогодних праздников. Потому что украинцы, несмотря на войну, будут активно сдавать в обменники часть своих валютных "заначек" для дальнейшей покупки подарков и организации новогоднего стола, который сейчас существенно подорожал. Это придаст предложения валюты на наличном рынке", — добавил аналитик.

Также Козырев дал прогноз, что будет с долларом и евро на межбанке. По его словам, до 29 декабря котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,20 – 37,85 грн/долл., а евро — от 40,51 до 41,90 грн/евро.

Курс доллара в Украине по состоянию на 27 декабря

По данным портала Минфин, в среду, 27 декабря, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,60 грн (покупка) и 38,12 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,10 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,36.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с курсом доллара, если до сих пор в Украину не поступила финансовая помощь от США и ЕС.