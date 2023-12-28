Курс будет расти? Украинцам рассказали, что будет с долларом в последние дни года

Официальные показатели снова выросли

В ближайшие дни американская валюта на рынке не будет сильно подниматься в цене. Колебания и разница между курсами купли и продажи не будут превышать 20 копеек.

Курс доллара в эти дни будет находиться в пределах 37-38 гривен. Об этом сообщил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, передаёт OBOZ.UA.

"Последняя неделя года не будет "выбиваться" из общей тенденции рынка на постепенное сближение курсов и создание предпосылок к полной либерализации. Курсовые показатели, несмотря на незначительные, едва заметные колебания, будут оставаться в сознательных границах ", — сообщил банкир.

Курс доллара по состоянию на 28 декабря в Украине

По данным портала Минфин, в четверг, 28 декабря, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,70 грн (покупка) и 38,30 (продажа). Наличный курс — 38,20 (покупка) и 38,40 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,61.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с курсом доллара в случае несвоевременного предоставления финансовой помощи от США и ЕС.