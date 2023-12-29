Гривна обесценится? Каким будет курс доллара в Украине в 2024 году

Прогноз эксперта достаточно пессимистичен

Эксперты отмечают, что в следующем году украинцам стоит ожидать курс американской валюты на уровне 40-42 гривен.

Это может быть вызвано большей частью расходов бюджета страны на средства международной финансовой помощи. На следующий год в Украине курс доллара заложен в бюджет в среднем 40,7 гривны, сообщает финансовый аналитик Алексей Козырев.

По его словам, небольшое обесценивание украинской валюты состоит в том, что от этого "выигрывает бюджет – по таможенным пошлинам, или проплат, зависящих от официального курса". А также, если ситуация с экспортом не станет лучше, то Нацбанк будет пытаться закрывать разницу на межбанке за счет своих интервенций. Козырев отмечает, что курсы этих интервенций будут влиять на валютный рынок.

Он прогнозирует, что к концу 2024 года в Украине долар подорожает до 42 гривен.

"Это более-менее тот курс, который будет устраивать Минфин —, потому что из-за некоторой девальвации получение средств в гривне в бюджет будет больше", — резюмировал аналитик.

Курс доллара в Украине по состоянию на 29 декабря

По данным портала Минфин, в пятницу, 29 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,0 грн (покупка) и 38,80 (продажа). Наличный курс — 38,60 (покупка) и 38,84 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,98.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что может повлиять на курс доллара в Украине в ближайшее время.