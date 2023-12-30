Курс доллара в начале января: колебания составят 30 копеек, но есть важное условие

Помощь из одного источника может очень сказаться на стабильности курса

Курс доллара в январе, по подсчетам банкиров, будет по-прежнему зависеть от НБУ. Однако на валютном рынке в первую неделю января неминуемы колебания, которые составят примерно до 30 копеек на долларе.

Такое мнение "Телеграфу" высказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Но в целом с начала года на валютном рынке сохранится довольно стабильная и прогнозируемая ситуация.

Кроме эффективных мер регулятора по постепенной валютной либерализации на рынке ожидается определенный спад активности по сравнению с последней декадой декабря (ориентировочно до 20%) что может побуждать НБУ к предоставлению несколько большей свободы курсообразования на межбанке.

По прогнозу эксперта, с 1 по 7 января изменения курса будут разновекторными и несущественными: до 0,2 грн на межбанке и 0,3 грн – на наличном рынке. Разница же между курсами покупки и продажи составит на межбанке до 0,1 грн, на наличном рынке – до 0,3 грн.

При этом очень важной для рынка будет макрофинансовая помощь стран-партнеров: ее объемы и своевременность. Ведь она позволяет не только покрывать огромную часть социальных расходов, но и формирует дальнейшее экономическое продвижение страны.

"В целом на следующей неделе курсовые пределы возможных колебаний будут следующими: 37,5-38 грн/долл. и 39-40,5 грн/евро (для межбанка) и 37,5-38,5 грн/долл. и 39-41 грн /евро (для наличного рынка). В начале года на валютном рынке будет наблюдаться равновесие с понижением средней активности. Соответственно валютные показатели будут меняться только несущественно и без ущерба для конъюнктуры рынка", — прогнозирует Тарас Лесовой.

Тем временем на наличном рынке наблюдается рост доллара, который может быть вызван законопроектом о мобилизации, внесенным в парламент 26 декабря.