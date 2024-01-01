Обменники "играются": на сколько уже подорожал доллар и почему это произошло

Официальные показатели выросли более чем на 38 гривен

В настоящее время курс американской валюты зависит от действий Нацбанка. В течение первой недели банк должен присутствовать при выходе на торги и распродаже резервов.

Стоимость доллара на межбанке в течение 1-5 января будет колебаться от 37,80 до 38,35 гривны, а на наличном рынке — от 37,70 до 39,60 гривны. Такой прогноз дал аналитик Алексей Козырев, сообщает Минфин.

"Спрос на валюту продолжит превышать предложение, но не в таких значительных объемах, как это было в последние дни 2023 года. И хотя все это и потребует постоянного присутствия Нацбанка на торгах с интервенциями по продаже доллара, но в абсолютно стабильном рабочем режиме как по количеству выходов регулятора на торги, да и по объемам распродажи им резервов ", — объясняет аналитик.

Он прогнозирует, что на межбанке американская валюта в течение первой недели января не будет превышать 38,35 гривны.

По словам Козырева, обменники в этот период постараются повышать стоимость валюты. Особенно если будет происходить рост стоимости на продажу и покупку, которую будут объявлять на межбанке.

"Но защитные механизмы, как альтернатива покупке валюты на карты банков в пределах до 50 тысяч гривен в месяц в одном банке или на конверсионные валютные трехмесячные депозиты в эквиваленте до 200 тысяч гривен в одном банке, — будут быстро ограничивать аппетиты финансистов по раскачиванию курса", — говорит финансист.

Обменники могут играть "на публику"

В то же время на фоне "хорошего" наличного курса доллара финансисты будут совмещать максимальный объем получаемых доходов от покупки/продажи валюты и количества постоянных клиентов. Это может стать причиной колебаний показателей котировок приёма и продажи доллара.

"В условиях жесткой конкуренции между обменниками — потеря постоянных клиентов из-за слишком завышенного курса для них намного опаснее, чем продажа им единовременно валюты по максимально возможному курсу. Поэтому владельцы обменников (прежде всего оптовых) максимально не будут задирать свои ценники для постоянных клиентов, боясь потерять их в будущем", – говорит он.

Наличный доллар в течение 1-5 января будет находиться в пределах от 37,70 до 39,60 грн, а в обменниках финкомпаний – от 37,90 до 39,55 грн.

Курс доллара в Украине по состоянию на 1 января

По данным портала "Минфин", в понедельник, 1 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,18 грн (покупка) и 39,00 (продажа). Наличный курс — 38,80 (покупка) и 39,50 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,0

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2024 году доллар может вырасти до 43 гривен.