Государство компенсирует 75%, а община даст еще 25%: какую выплату получат некоторые бойцы

Размер будет увеличен с 1 января

Государство предоставляет военным жилье, но кроме этого некоторые бойцы могут рассчитывать на отдельную выплату. Она будет осуществлена на оплату жилищно-коммунальных услуг.

С 1 января 2024 года украинские военные, не имеющие статуса участника боевых действий, будут получать по 5 тысяч гривен. Об этом в эфире радио "Западный полюс" сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Деньги, которые будут выделены на эту выплату, предусмотрены на средства бюджета общины.

По его словам, в 2024 году военные, которые не будут иметь статус УБД, но будут иметь справку о том, что участвуют в боевых действиях, получат не по 3 тысячи на коммунальные услуги, а по 5 тысяч гривен.

В то же время, таким бойцам выплачивается из городского бюджета 25% на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Сейчас мы 25% оплаты за коммунальные услуги компенсируем участникам боевых действий. Почему 25%? Потому что 75% компенсирует государство, если человек имеет статус УБД. Мы взяли на себя еще 25%, чтобы докомпенсировать выплаты военным ", — говорит Марцинков.

Напомним, ранее Телеграф писал, что семья погибшего бойца будет рассчитывать на 1 миллион гривен от государства.