Минимальная пенсия – почти 11 тысяч: кому из пожилых лиц повезет с выплатой

Надо отвечать некоторым критериям

Украиной для некоторых пожилых лиц предусмотрена пенсия в размере от 2 тысяч до 13 тысяч гривен. Размер зависит от категории инвалидности и вида обретения.

Для назначения пенсии нужно иметь предусмотренный законодательством страховой стаж (от 1 до 15 лет). Об этом объясняют в Минсоцполитике.

Следует заметить, что для назначения этой выплаты совсем не важно, когда наступила инвалидность.

Кто получит минимальную пенсию и от чего будет зависеть ее размер

Для лиц с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны).

Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны.

Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы – 10 738,62 гривны (80% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 24 сентября 2023 этот показатель, по данным Пенсионного фонда, составлял 14 518,38 гривны).

В то же время, лица с инвалидностью II и III также получат минимальные выплаты.

Лицам с инвалидностью III группы предусмотрено 50% пенсии по возрасту (минимальная): 2 100 гривен – для неработающих и 2 093 гривны – для тех, кто имеет работу.

предусмотрено 50% пенсии по возрасту (минимальная): 2 100 гривен – для неработающих и 2 093 гривны – для тех, кто имеет работу. Лицо с инвалидностью II группы может получить 90% пенсии по возрасту (минимально): 2 100 гривен – для неработающих; 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Кому еще Украина может осуществить начисление минимальной пенсии

Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).

Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.

Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто с 1 января будет рассчитывать на повышенную пенсию в Украине.